Abbas Güçlü: Bakan Selçuk 10 binlerce meslektaşına 2023 Eğitim Vizyonu’nu yüz yüze anlatmış

Bakan Selçuk bugüne kadar 7 bölgede 30’a yakın ilde, 10 binlerce meslektaşına 2023 Eğitim Vizyonu’nu yüz yüze anlatmış, sürecin merkezinde, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin olduğuna dikkat çekerek, “Birlikte başaracağız” mesajını vermiş.

O toplantılarda, “Tüm Türkiye’yi kapı kapı dolaşıyorum, bu bir derdim olduğunu gösteriyor, o dert de bu ülkenin çocuklarına, doğmamış evlatlarına hizmet edebilmek”diyormuş. Dahası, doğru bildiğimizi sandığımız bir yanlışı düzeltip, “Eğitim Türkiye’nin en büyük sorunu değildir, eğitim Türkiye’nin en büyük çözümüdür” diyormuş.

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Abbas Güçlü’nün