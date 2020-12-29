Abbas Güçlü: Aynı risk üniversiteler için söz konusu değil mi?

İlk ve orta dereceli okullarda eğitim faaliyetleri durduruldu. Hafta sonları sokağa çıkmak yasak.

Yılbaşı nedeniyle dört gün evdeyiz. 4 Ocak’ta başlayacağı açıklanan MEB sınavları da ertelendi. Peki, aynı risk üniversiteler için söz konusu değil mi?..

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Yeni YÖK, üniversite özerkliği konusunda, üniversiteleri cesaretlendirmeye çalışıyor. İyi de ediyor. Ama bazı konular var ki ortak hareket etmekte yarar var.

Örneğin pandemi sürecinde alınan kararlar keyfiyet içermemeli!

Bilim Kurulu ne diyorsa o olmalı.

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YÖK de bu konudaki koordinasyonu sağlamalı.

Olası bir risk söz konusu olduğunda, “Bu bizim değil, kendilerinin kararı” diyerek sorumluluktan kurtulamaz!..

Veli ve öğrenciler haklı olarak soruyor:

“Bazı üniversiteler pandeminin tavan yaptığı bu günlerde final sınavlarını yüz yüze yapacaklarını duyurdu. Bizler çocuklarımızın sağlığını riske atmak istemiyoruz.”

Abbas Güçlü’nün yazısı