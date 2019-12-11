Abbas Güçlü: Ateş bacayı çoktan sardı, peki MEB ne yapıyor? Sadece seyrediyor!

Pek çok sektörde olduğu gibi eğitimde de ciddi sıkıntılar var. Krizdir gelir, geçer. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir deyip geçmek işin en kolayı. Ama eğitim diğer sektörlere benzemez!

Öğrenciyi de, öğretmeni de, veliyi de derinden etkiler!

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Eğitimde ciddi anlamda bir insan gücü planlaması yapılmadığını Bakan Selçuk da dile getirdi.

Yüz binlerce kontenjanın ve milyonlarca diplomalı gencin işsiz kalması da bu yüzden.

Görünen o ki benzer sıkıntı özel öğretim kurumlarında da yaşanıyor.

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Konkordato ilan eden okullara yönelik sorularımızı cevaplarken, ‘Daha kötüsü olabilir’ uyarısı boşuna değil!

Yukarıdaki satırları 24 Kasım 2018’de yani bir yıl önce yazmışım ve ateş bacayı çoktan sardı.

Peki, MEB ne yapıyor?

Sadece seyrediyor!..

Abbas Güçlü’nün yazısı