Abbas Güçlü: Aşıda seçenek arttıkça kafalar daha da karışacağa benziyor.

Aşıda seçenek arttıkça kafalar daha da karışacağa benziyor.

O mu, bu mu, şu mu derken korunmanın olmazsa olmazı olan aşı bile tartışmalı hale geldi. Yerli aşılarla birlikte, içinden çıkılamaz bir hal alacak!

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Bu yüzden, Sağlık Bakanlığı bu konuda yeniden bir bilgilendirme kampanyası yaparsa çok yararlı olur!

Önce neden aşı olunması gerektiği hatırlatılmalı, olmak istemeyenler için kişisel hakların yanı sıra kamu sağlığına yönelik yaptırımlarda nasıl bir yol izleneceği anlatılmalı, sonra da her aşının özellikleri, artıları ve eksileri tek tek sorgulanmalıdır.

Bu arada, eğer aşı öncesi ille de bir belge imzalanacaksa, neden birinde olup, diğerlerinde olmadığı da herkesin anlayacağı bir dille kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

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Abbas Güçlü’nün yazısı