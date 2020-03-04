Abbas Güçlü: Anadolu liseleri ve yabancı okulların orta bölümleri açılmalı

İmam hatiplerin ortaokul bölümleri açılalı çok oldu. Özel Türk okulları anaokulundan lise sona kadar blok eğitim yapıyor ama Anadolu liseleri ile yabancı okulların ortaokul bölümleri hâlâ açılabilmiş değil.

4+4+4 sisteminde, nasıl ki imam hatiplerin ortaokullarının açılışına formül bulunduysa, Anadolu liseleri ve yabancı okulların orta bölümlerinin açılmasına da çare bulunmalıdır. Çünkü herkes biliyor ki bugünkü okullar eski okullar değil!..

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Öğrenciler LGS nedeniyle liseye yorgun geliyor, hazırlık sınıfı pek çoğunda olmadığı için yabancı dili öğrenemiyorlar, bazı dersler yabancı dille yapılmadığı için de dilleri pekişmiyor! Tam kendilerine geldiklerinde ise üniversite sınavlarına hazırlanma süreci içine girip, sınav kölesi olmaya devam ediyorlar. Yani, eski sistemde kazanılan donanımların neredeyse yarısı kadarı bile, ya hiç kazanılmıyor ya da kazanılsa da yok olup gidiyor!

Abbas Güçlü’nün yazısı