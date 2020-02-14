Abbas Güçlü: Anadolu liseleri gibi mükemmel işleyen bir uygulamaya sahipken, onu da çökerttik

Eğitimde ciddi sorunlarımız var ama hiçbiri çözülmeyecek gibi değil. Minik dokunuşlarla mükemmel sonuçlar alınabilir.

Bunu daha önce başardık, yine başarabiliriz. Örneğin, Anadolu’nun en ücra köşesindeki, en fukara öğrencilere de yabancı dil öğretebiliyorduk, şimdi kentlerdekilere de öğretemiyoruz.

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Peki ama neden?..

Yabancı dil konusu Türk eğitim sisteminin en tartışmalı konularından biri.

Yıllarca, yabancı dille eğitim mi yoksa yabancı dil destekli eğitim mi tartışmaları yaptık içinden çıkamadık.

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Basamaklı kur, süper lise gibi çok farklı sistemler denedik, elimize yüzümüze bulaştırdık.

Anadolu liseleri gibi mükemmel işleyen bir uygulamaya sahipken, onu da çökerttik.

Abbas Güçlü’nün yazısı