Abbas Güçlü: Amaç sorun çözmek mi günü kurtarmak mı

Aksaray’da yaşananlar, okul müdürünün görevden alınmasıyla ya da TBMM Araştırma Komisyonu üyelerinin okulda inceleme yapmasıyla çözülecek mi?

‘Hadi canım sen de’ diyenler çok olacaktır. Müdür o görevden alınıp, başka bir göreve verilecektir. Bu hep böyle olmadı mı? Ve tek sorumlu o mu?

Daha da önemlisi, gideceği okuldaki öğrenciler öğrenci değil mi?.. Her çocuk diğer çocukların sahip olduğu her hakka sahiptir. Her öğrenciye de en iyi eğitimi vermeye mecburuz.

Öğrencileri niteliklerine göre sınıflandırır ve ona göre bir bakış açısı geliştirmeye kalkarsak, işin içinden çıkmamız mümkün olmaz.

Abbas Güçlü’nün yazısı