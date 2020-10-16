Abbas Güçlü: Acilen bir de eğitim bilim kurulu kurulmalı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu gibi acilen bir de Eğitim Bilim Kurulu kurulmalı ve eğitime yönelik olarak alınan ya da alınacak her karar, pedagojik, psikolojik, sosyolojik açıdan da değerlendirilmek üzere bu kuruldan geçmelidir!

Böylesi bir kurul, pandemi döneminde, öğretmen, öğrenci, veliler ve ülkemizin geleceği için çok önemli!

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Bu, o kadar zor mu?

Hiç sanmıyoruz.

Ülkemizde bu alanda uzmanlaşmış, öngörülü, çok değerli bilim insanlarımız var.

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Eminiz ki, çok önemli saptamalarda bulunacak ve çok ciddi bir yol haritası ortaya koyacaklardır.

Öğretmen ve velilerimiz gibi öğrencilerimizin de pandemi dönemine yönelik çok önemli sorunları var.

Abbas Güçlü’nün yazısı