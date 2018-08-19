Abbas Güçlü: ABD markalı telefonlar olmasa ABD markalı Twitter üzerinden Trump’ı bile protesto edemeyiz

ABD’nin gücü ne başkanından ne de dolarından geliyor!

Dünyanın en iyi 10 üniversitesinden 8’i onlarda olduğu için, başkanları bugün bu kadar fütursuz olabiliyor.

Ve onlara verilecek en iyi cevap, onların ürettiklerini başkalarından almak değil, ürettiklerinden daha iyisini üretmektir.

Demirel, 10 yıl kadar önce, bir Genç Bakış’ta, “Bugüne kadar ne yaptınız ki? Gençlerin karşısına hangi yüzle çıktınız?” diye kendisini eleştiren bir gence, “Benim yaptıklarımı yok sayarsanız, ne yüzünüzü yıkayacak su, ne altında ders çalışacağınız elektrik, ne de okuyacağınız üniversite kalır” demişti.

Şimdi biz de bugünün global dünyasında, artık hayatımızın olmazsa olmazları haline gelen, yabancıların ürettikleri teknolojik aletleri çıkarırsak, geriye çok fazla bir şey kalmayabilir!

Örneğin onlar olmasa, ABD markalı telefonlar ile yine ABD markalı Twitter üzerinden Trump’ı bile protesto edemeyiz…

Abbas Güçlü’nün yazısı