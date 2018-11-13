Abbas Güçlü: 279 bin mezun icralık olmuş!

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yönelttiği “Öğrenim kredilerinden dolayı haciz işlemi başlatılan kaç kişi var?” sorusuna, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yanıt verilmiş: 2018 yılında vergi dairesine bildirilen borçlu sayısı 279.897 kişi!

Peki, öğrenciler, mezun olduktan sonra, aldıkları bursların karşılığını ödememeli mi? Kesinlikle ödemeliler. Ama çok yakından biliyoruz ki çalışmak için can atsalar da ne çalışacak iş bulabiliyorlar ne de iş bulsalar bile aldıkları ücretle borçlarını ödeyebilirler.

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Gençleri hayata kazandırmaya yönelik kararlar alırken ne olur biraz empati yapalım. Bu çocuklardan birisinin kendimiz ya da kendi çocuklarımız olduğu gerçeğinden yola çıkalım. Her şeyden ötesi, hayatın tekme vurduğu gençlere bir de biz vurmayalım.

Abbas Güçlü’nün yazısı