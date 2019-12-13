Abbas Güçlü: 200’den fazla rektörden 68’inin uluslararası yayını yokmuş!

Rektör hocalarımızdan, ki sayıları 200’den fazla, 68’inin uluslararası tek yayını yokmuş! 71’inin yazdığı bilimsel makaleyi de hiç kimse ciddiye alıp refere etmemiş! Şaşırdık mı? Zerre kadar değil! Dahası var! Yarısının, iyi bir yabancı dil bildiğini sanmıyoruz.

Herhangi birimizin, olsa iyi olur ama dil bilmesi gerekmez, oysa profesör olmak için en az iki yabancı dil bilmek gerekir! Yani onlar için olmazsa olmazların başında geliyor.

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Peki, o zaman nasıl profesör oldular konusuna bir girersek, içinden çıkamayız, bu yüzden, onu, başka bir yazıya bırakalım!..

Abbas Güçlü’nün yazısı