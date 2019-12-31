Abbas Güçlü: 20 yıl geçti, ne uçan arabalar geldi ne sanal kıyamet koptu

2000 yılını ne kadar da çok beklemiştik. Hazırlıkları yıllar öncesinden başlamıştı. Adına milenyum dendi. Milenyum çocuğu, milenyum modası, milenyum kampanyaları için adeta yarış yapıldı. 2000’e giriş muhteşem oldu. Dünyanın dört bir yanındaki kutlamalar öncekilerden çok farklıydı. Sanki her şey çok farklı olacaktı.

Sadece yeni bir yıla değil, yeni bir yüzyıla, yeni bir bin yıla giriyorduk. Heyecanı büyüktü.

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20 yıl geçti geçti. Ne uçan arabalar geldi ne sanal kıyamet koptu, ne de Noel Baba öncekilerden farklı hediyeler getirdi.

Abbas Güçlü’nün yazısı