Abbas Güçlü: 2.5 milyon aday varken 57 bin kontenjanın boş kalması çok manidar!

YÖK ve ÖSYM doluluk oranlarında destan yazdık diyor ama kapı önünde 2.5 milyon aday varken 57 bin kontenjanın boş kalması çok manidar!

Kazanıp da kayıt yaptırmayanlarla birlikte bu sayı 100 bine çıkarsa şaşırtıcı olmaz!

Reklam

Yerleştirme sonuçlarıyla ilgili çok önemli ayrıntılar var.

(…)Tıpta 47, Hukukta 1.509, Mimarlıkta 1.720, Öğretmenlikte 909, Mühendisliklerde 11.994, Diş Hekimliğinde 267, Eczacılıkta 47 kontenjan boş kaldı!

Bu kontenjanlar, adaylar istemedi diye değil, bu puan diliminde yeterince aday olmadığı için dolmadı! Ek yerleştirmede de zor dolar!

Abbas Güçlü’nün yazısı