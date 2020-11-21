Abbas Güçlü: ‘13.00-16.00 arasında çocuklar dışarı çıkabilir’ diyoruz ama aynı saatlerde online ders koyuyoruz

Eğitime yönelik kararlar da her gün değişiyor. İlk çağlarda olduğu gibi deneme yanılma yöntemiyle yol almaya çalışıyoruz…
Yeni kararlar çerçevesinde, 13.00-16.00 saatleri arasında çocuklar dışarı çıkabilir diyoruz ama aynı saatlerde online ders koyuyoruz!
Geçen hafta “Tüm sınıflarda eğitime başlanacak” denildi, okullar tümden kapandı!
Önceki gün “Tüm eğitim faaliyetlerine son verildi” diye açıklama yapıldı, şimdi “Okul öncesi açık” kalacak denildi!
Dünya Sağlık Örgütü, ”Okulların kapanması salgını yavaşlatmaz” diyor ama biz tümden kapattık!