Abbas Güçlü: 100 milyon turist için yüzlerce, hatta binlerce turizm lisesi açılması gerekir

Turizme yön verenlerin aklı nihayet yattı ki, 100 milyon turistten bahsetmeye başladılar. Peki, bu yönde bir hazırlık var mı? Örneğin, sektöre kalifiye eleman yetiştirmek için bir çaba söz konusu mu?

Evet demek mümkün değil.

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100 milyon turist için yüzlerce, hatta binlerce turizm lisesi açılması gerekir. Peki, açılıyor mu? Hayır. Farklı yabancı dillerde eğitim veriyorlar mı? Hayır. Mutfaktan eğlenceye, SPA’dan deniz sporlarına, kültür turlarından termal turizme eleman yetiştiriliyor mu? Hayır, hayır, hayır!..

Keşke, her şey bir plan, program çerçevesinde gerçekleşse ama nerede…

Abbas Güçlü’nün yazısı