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Yaramazlara biraz batar!

Abant Tabiat Parkı’nda anne ayı ve iki yavrusu görüntülendi

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı’nda dün öğle saatlerinde bir ayı ve iki yavrusu görüntülendi. Ziyaretçilerin de ilgisini çeken aile, parkın güzelliğine güzellik kattı.

Fotoğraf: DHA

Abant Gölü ve çevresi, bitki zenginliği ve büyük bir açık hava rekreasyon potansiyeline sahip olması nedeniyle 1988 yılında koruma altına alındı.

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Türkiye’nin ünlü bölgelerinden biri olan ve her yıl binlerce ziyaretçi çeken Abant Tabiat Parkı bu yılın ilk çeyreğinde 438 bin 564 kişiyi ağırladı.

Yazın ayrı, kışın ayrı görünüşe sahip olan park, içinde birçok canlı yaşamını barındırıyor.

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