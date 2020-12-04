Diken

Yaramazlara biraz batar!

AB zirvesine başkanlık edecek Michel: Türkiye ile kedi-fare oyunu sona ermeli

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları konseyinin başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynakları üzerine yaşanan anlaşmazlığa atıfta bulunarak, Türkiye ile AB arasındaki ‘kedi-fare’ oyununun sona ermesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’ye yaptırımların görüşüleceği 10 Aralık’ta düzenlenecek AB zirvesi öncesinde Türkiye’nin tartışmalı sulardan araştırma gemisini tekrar geri çekmesinin ardından Michel, “Kedi ve fare oyunu sona ermeli” dedi.

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AB zirvesine başkanlık edecek olan Michel, “Ekimde olumlu bir gündem belirledik, kendimiz bir adım attık. Türkiye provokasyonları ve düşmanca söylemlerini durdurmalı” ifadelerini kullandı.

AB’nin Ankara’ya yönelik olası yaptırımları değerlendireceği zirveye iki haftadan kısa bir süre kala, Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, tartışmalı Akdeniz sularından Antalya Limanı’na dönmüştü.

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