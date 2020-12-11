AB zirvesinden çıkan sonuç: Kişilere yönelik yaptırım listesine ekleme yapılacak

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini gerekçe göstererek halihazırda iki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listeye ekleme yapılmasını kararlaştırdı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi devam ederken sonuç bildirisinin Türkiye’yle ilgili bölümü üzerinde saatler süren müzakerelerin ardından uzlaşıya varıldığı açıklandı ve bildirinin ilgili kısmı paylaşıldı.

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Bildiride, Türkiye’nin tek taraflı adımlara ve provokasyonlara devam ettiği, AB’ye karşı söylemini yükselttiği, Oruç Reis gemisinin Antalya Limanı’na dönmesinin not edildiği, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için gerginliğin düşürülmesinde AB tarafının ısrarcı olduğu ifade edildi.

Bildiride, AB’nin Türkiye ile karşılıklı çıkara ve işbirliğine dayalı ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı bulunduğu tekrarlanarak, şunlar kaydedildi: “Türkiye’nin AB ve üyeleriyle gerçek bir ortaklığı desteklemek, farklılıkları diyalog ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek için hazır olduğunu göstermesi halinde pozitif Türkiye-AB gündemi hala masadadır. Bu tür bir gündem ekonomi ve ticaret alanlarını, halklar arasında teması, yüksek düzeyli diyaloğu ve göç konusunda devamlı işbirliğini kapsayabilecektir. AB Konseyi, AB ile Türkiye arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini vurgulamaktadır.”

AB’nin Türkiye’deki Suriyelilere finansal yardım sağlamaya devam etmek için ve göç yönetimi konusunda hazır olacağı bildirildi.

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Bildiride, 11 Kasım 2019’da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yetkisiz olduğu söylenen arama faaliyetleri hakkında alınan kısıtlayıcı tedbir kararı temelinde, daha önce hazırlanan listeye ek yapılması için AB Konseyi’ne çağrı yapıldı.

AB, daha önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) iki üst düzey yetkilisini yaptırım listesine koymuş, bazı yaptırım kararlarını almıştı.

AB iki Türk yetkiliye Kasım 2019’da yaptırım başlatmıştı. AB bundan sonra yaptırım başlatacağı kişi veya kuruluşların varlıklarını donduracak.

Martta yine zirve

Ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu’nun, Mart 2021’de yapılacak zirveye kadar Türkiye-AB siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumunun yanı sıra listeye ek yapılması kararının kapsamının genişletilmesini de içerecek şekilde nasıl yol alınacağına dair araçlar ve seçeneklerle ilgili rapor sunması istendi.