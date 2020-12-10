AB zirvesinde yeni taslak metin: Türkiye’ye yaptırımda uygulama martta

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşadığı enerji anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını ele alan Avrupalı liderler, zirvenin yeni taslak metnine göre kişilere yönelik yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşma sağlarken, yaptırımların devreye alınması mart ayına öteleyecek.

Fotoğraf: DHA

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bugün başlayan AB’nin liderler zirvesindeki önemli konulardan biri de Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri olacak.

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Reuters ajansının zirveden aktardığı son taslak metne göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, AB yetkililerinden ‘Türkiye’nin Akdeniz’in doğusundaki izinsiz sondaj faaliyetleri göz önüne alarak … listelere ekler yapmalarını’ isteyecek.

AB, daha önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) iki üst düzey yetkilisini yaptırım listesine koymuş, bazı yaptırım kararlarını almıştı.

AB iki Türk yetkiliye Kasım 2019’da yaptırım başlatmıştı. AB bundan sonra yaptırım başlatacağı kişi veya kuruluşların varlıklarını donduracak.

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Taslak metin liderlerin bugün akşam yemeğinde yapılacak değerlendirmesinde ele alınacak. Onaylanması beklenen taslak metinde “Türkiye tek taraflı eylemler ve provokasyonlar gerçekleştirdi, AB aleyhindeki söylemini tırmandırmıştır” dendi.

Üst düzey AB diplomatları yaptırımları sembolik olarak niteledi ve liderlerin ekonomisi zor duruma düşen Türkiye’nin durumunu daha da güçleştirmek istemediğini belirtti.

AB mart ayındaki yaptırımları ocak ayında göreve başlayacak olan seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden ile eşgüdüm içinde yürütmeye çalışacağını da belirtti.