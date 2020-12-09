AB zirvesi öncesi taslak metin: Türkiye’ye ‘sondaj yaptırımı’ gelebilir

Avrupa Birliği’nin (AB) yarınki zirvesi öncesi ulaşılan taslak metin, Türkiye’nin Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol arama çalışması nedeniyle kişilere ve şirketlere yaptırım uygulanabileceğini ortaya koydu.

Fotoğraf: DHA

AB’nin liderler zirvesi, 10-11 Aralık tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek. Zirvedeki önemli konulardan biri de Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri olacak.

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Türkiye ile komşu ülkeler, deniz yetki sınırları konusunda anlaşmazlık yaşıyor. AB, daha önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) iki üst düzey yetkilisini yaptırım listesine koymuş, bazı yaptırım kararlarını almıştı.

Reuters haber ajansının zirve öncesi ulaştığı taslak metne göre, ‘Akdeniz’deki tartışmalı sularda sondaj çalışması yapan’ Türk şirketlere ve vatandaşlara yaptırım uygulanacak.

Metin kabul edilirse, 2019’da yürürlüğe konan yaptırım listesi ve kapsamının ‘genişletilmesi üzerinde çalışılması’ temelinde ‘ek listeler’ hazırlanacak.

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Diplomatlara göre, iki sayfalık açıklamayla ilgili müzakereler devam ediyor. Türkiye’yi kıta sahanlığından hidrokarbon çıkarmakla suçlayan Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ise ‘yaptırımların yeterince ileri gitmediğini’ savunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AB’nin yaptırım uygulayıp uygulamayacağına dair soruya “Türkiye’ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye’yi çok fazla da ırgalamaz” yanıtını vermişti.