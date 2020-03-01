Diken

Yaramazlara biraz batar!

AB yüksek temsilcisinden İdlib için ‘olağanüstü toplantı’ çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye’nin İdlib kentinde devam eden çatışmalara ilişkin, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Euronews’ta yer alan habere göre Borrell, yazılı açıklamasında, bölgedeki çatışmanın barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek ‘tarifsiz acı’ya yol açtığını dile getirdi.

Reklam

Açıklamada, birliğin insani krizi durdurmak için çaba sarf etmesi gerektiği belirtilerek “Bu nedenle gelecek hafta İdlib’deki gelişmeleri görüşmek için Dış İlişkiler Konseyi’ni olağanüstü toplantıya çağırıyorum” ifadelerini kullandı. Borrell, bölgede ateşkese dönülmesini talep etti.

Açıklamada, Yunanistan sınırındaki sığınmacıların durumuna da değinildi: “Aynı zamanda dış sınırlarımızdaki göç durumunu yakından takip ediyoruz. Türkiye-AB mutabakatının yerine getirilmesi gerekiyor. Yunanistan ve Bulgaristan’a destek veriyoruz.”

MSB: İki rejim uçağını düşürdük

İletişim Başkanı Altun: Ülkemizi ‘Yeter artık’ dediği için eleştirmek ikiyüzlülük

Akar: Bahar Kalkanı Harekatı sürüyor, Rusya’yla karşı karşıya gelme niyetimiz yok

SON HABERLER

Vazgeçmeyeceğiz, teslim olmayacağız!

Ülkemizi yıkıma sürükleyen politikalarınızı belki engelleyemeyiz ama bu yaptıklarınıza karşı sizden korkup susmayacağız, teslim olmayacağız ve mutlu, huzurlu bir ülke olma hayalinde asla vazgeçmeyeceğiz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...