AB yüksek temsilcisinden İdlib için ‘olağanüstü toplantı’ çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye’nin İdlib kentinde devam eden çatışmalara ilişkin, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Euronews’ta yer alan habere göre Borrell, yazılı açıklamasında, bölgedeki çatışmanın barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek ‘tarifsiz acı’ya yol açtığını dile getirdi.

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Açıklamada, birliğin insani krizi durdurmak için çaba sarf etmesi gerektiği belirtilerek “Bu nedenle gelecek hafta İdlib’deki gelişmeleri görüşmek için Dış İlişkiler Konseyi’ni olağanüstü toplantıya çağırıyorum” ifadelerini kullandı. Borrell, bölgede ateşkese dönülmesini talep etti.

Açıklamada, Yunanistan sınırındaki sığınmacıların durumuna da değinildi: “Aynı zamanda dış sınırlarımızdaki göç durumunu yakından takip ediyoruz. Türkiye-AB mutabakatının yerine getirilmesi gerekiyor. Yunanistan ve Bulgaristan’a destek veriyoruz.”