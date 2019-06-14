AB, yeni yasayla emniyet güçlerinin finansal bilgilere erişimini kolaylaştırıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi terörizme finansal destek ve kara para aklama gibi mali suçlarla mücadele kapsamında emniyet güçlerinin finansal bilgilere erişimini kolaylaştıran yeni bir yasayı onayladı.

Yazılı açıklamaya göre AB Konseyi’nin finansal bilgilerin belirli suçların önlenmesi, belirlenmesi, incelenmesi ve adli takibi için onayladığı yeni yasayla AB, hukuki yetkililerin finansal bilgilere erişimini artırarak terörizm ve ciddi suçlarla mücadelesini güçlendiriyor.

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Konseyin kara para aklama eylemlerinin önlenmesine yönelik mevcut AB yönetmeliği, banka hesapları, ödeme hesapları ve kasa emaneti hizmeti alan kişilerin kimliklerinin zamanında belirlenebilmesi için üye devletlerin merkezi banka kayıtları oluşturmalarını veya verileri depolama ve erişim sistemleri kullanmalarını gerektiriyor. Söz konusu yasa ayrıca finansal istihbarat birimlerine, söz konusu veri merkezlerinde yer alan bilgilere doğrudan erişim imkanı sağlıyor.



AB’nin kabul ettiği yeni kurallar kapsamında ise üye devletlerin yeni yükümlülükleri şöyle:



– belirli suçların önlenmesi, belirlenmesi, incelenmesi ve adli takibi için bankalara doğrudan erişime sahip olacak ve finansal istihbarat birimlerinden bilgi ve analiz talep edebilecek yetkili otoritelerinbelirlemesi (en az iki varlık kurtarma ofisi),



– finansal istihbarat birimlerinin söz konusu yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olmalarını sağlamaları ve finansal bilgi ile analiz taleplerine zamanında yanıt verecek şekilde eğitilmelerini sağlaması,



– farklı üye eyaletlerdeki finansal istihbarat birimlerinin, terör ve terörle bağlantılı organize suçlara ilişkin olağanüstü ve acil durumlarda birlikte çalışmalarını sağlaması,



– söz konusu yetkili otoritelerin ve finansal istihbarat biriminin (doğrudan veya Europol ulusal birimi aracılığıyla) banka hesapları ve finansal bilgilere ilişkin Europol’un yapacağı taleplere cevap vermelerini sağlaması gerekiyor.

Konseye göre söz konusu yasa, AB’de resmi olarak imzalandıktan sonra, yayınlanmasından 20 gün sonra uygulamaya girecek. Yasanın uygulamaya girmesinin ardından üye devletlere söz konusu kurallara uymaları için iki yıl süre verilecek.