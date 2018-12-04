AB vizelerde zamlı tarifeye geçiyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin uyguladığı vize ücretlerinin artırılmasını öngören karar tasarısını onayladı. Tasarı AB Konseyi’nde de kabul edilirse vize ücreti yaklaşık 360 liradan 480 liraya çıkacak.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60’tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebilirken 100’ün üzerinde ülkeden vize talep ediliyor.

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen komite, vize kurallarının güncellenmesini görüştü. Toplantıda vize kurallarını değiştirmeye yönelik karar tasarısı kabul edildi.

Tasarıya göre AB’ye vize başvurularında alınmakta olan 60 avroluk (yaklaşık 360 lira) ücret 80 avroya (yaklaşık 480 lira) çıkartılacak.

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Söz konusu ücret, AB vatandaşlarının aile üyeleri, öğrenciler, araştırmacılar ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak. Sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için de çoklu giriş vizeleri imkanı sağlanacak.

Seyahatten dokuz ay öncesine kadar vize başvurusu yapılabilecek.

Düzenlemenin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu genel kurulunda oylanması ve AB Konseyi’nce onaylanması gerekiyor.