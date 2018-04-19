AB, viskinin vergisinin rakıdan fazla olmasını eleştirdi: Söz verdiniz eşitleyin

Avrupa Birliği’nin 17 Nisan’da yayınlanan ilerleme raporunda rakı ve viskinin vergilerinin eşitlenmemesi gerektiği eleştirisi konusu yapıldı.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, ilerleme raporunun vergilendirme kısmında sigara ve alkole ayrı bir yer ayrıldı. Sigaradaki vergilendirmenin, değerine göre vergilendirme açısından müktesebatla çeliştiği, fakat genel olarak AB seviyelerine yakın olduğu kaydedilen raporda, alkollü içkilerin vergilendirmesinde ise eylem beklendiği belirtildi. Raporda şöyle dendi: “Alkollü içeceklerde rakıyla diğer ithal içkiler arasındaki vergilendirme farklılıkları artırıldı. Bu durum 2009 yılında açıklanan ve rakıyla muadilleri arasındaki vergi farkını 2018 yılı itibariyle tamamen sıfırlamayı hedefleyen eylem planıyla çelişiyor. 2009 yılı eylem planına bağlı olarak, alkollü içkiler ve tütündeki ayrımcı vergilendirmeler bu yıl tamamiyle kaldırılmalı.”

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2018 yılı başında yapılan vergi artışlarıyla, rakıdan alınan ÖTV 171 liraya çıkarılırken, viski türlerinde ise bu oran 197 TL düzeyinde bulunuyor. Eşitlenebilmesi için rakının ÖTV’sinin artırılması ya da viskinin ÖTV’sinin düşmesi gerekiyor.