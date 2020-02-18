AB ‘vergi cenneti’ listesine iki bölgeyi daha ekledi, Türkiye’ye ek süre verdi

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları ‘vergi cenneti’ kara listesine Panama, Palau, Seyşeller ve Cayman Adaları’nı ekledi, Türkiye’ye bu ülkelere ilişkin düzenlemelerdeki eksikliklerini tamamlaması için zaman verdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bu liste 2017 yılında firma ve varlıklı kişilerin vergi giderlerini düşürmek için kullandıkları çeşitli yöntemlerin ortaya çıkarılmasının akabinde oluşturulmuştu. Listede şu anda toplamda 12 bölge bulunuyor.

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Listede Fiji, Umman, Samoa, Trinidad Ve Tobago, Vanuatu’nun yanısıra üç ABD bölgesi Amerikan Samoa, Guam ve ABD Virjin Adaları gibi ülkeler yer alıyor.

‘Karar siyasi’

AB belgesine göre Türkiye, tüm AB ülkeleri ile vergi bilgilerinin otomatik aktarımını yapamadı, ancak veri paylaşımına izin verecek yasal değişiklikleri kabul ettiği için taahhütlerini yerine getirmesi için daha fazla zaman verildi.

AB diplomatlarının açıklamasına göre, karar Ankara ile 10’larca yıldır anlaşmazlık yaşayan ve Türkiye’nin vergi bilgileri alışverişinde bulunmadığı AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni rahatsız etti.

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Diplomatlar, Türkiye’nin en büyük Türk topluluklarına sahip AB ülkeleri olan Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya ile vergi bilgilerini paylaşmadığını söyledi.

Kara listeye girmemek için Türkiye’nin AB üye ülkeleriyle vergi bilgilerinin otomatik olarak paylaşılmasının önünü açacak gerekli yasaları geçen yılın sonuna kadar çıkarması gerekiyordu. Ancak Türkiye, söz konusu gereklilikleri yerine getirmesi için kendisine 1 yıllık süre verilmesine rağmen, bu yasaları parlamentodan geçirmeyi başaramadı.

İki yetkili, kararın AB kara liste oluşturma sürecine zarar verebilme riski bulunmasına rağmen siyasi nedenlerle alındığını söyledi. Bir diplomat, “Türkiye’nin bizim için önemli olan birçok politika alanında rol oynadığını unutmamalıyız” dedi.

AB şu anda Orta Doğu ve Asya’dan göç dalgasında Türkiye’nin tampon görevi görmesine ihtiyaç duyuyor.