AB ve Britanya, Brexit sonrası ticari müzakerelerde uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) ve Britanya, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaştı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya Başbakanlık Ofisi’nden gelen açıklamaya göre, ‘2016 referandumunda ve geçen yıl yapılan genel seçimlerde kamuoyuna vaat edilen her şey bu anlaşma ile gerçekleşti.’

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Açıklamanın tamamı şöyle: “Paramızın, sınırlarımızın, yasalarımızın, ticaretimizin ve balıkçılık sularımızın kontrolünü geri aldık.

Anlaşma, Britanya’nın her yerindeki aileler ve işletmeler için harika bir haber. AB ile bugüne kadar ulaşılan sıfır gümrük vergisi ve sıfır kotaya dayalı ilk serbest ticaret anlaşmasını imzaladık.

Anlaşma, her iki tarafın imzaladığı en büyük ikili ticaret anlaşmasıdır ve 2019’daki 668 milyar avro değerindeki ticareti de kapsamaktadır.

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Anlaşma aynı zamanda artık AB’nin med-cezirinde olmadığımızı, AB kurallarına bağlı olmadığımızı, Avrupa Adalet Divanı’nın rolünün olmadığını ve egemenliğe geri dönme konusundaki tüm kilit kırmızı çizgilerimizin yerine getirildiğini garanti ediyor. Bu, 1 Ocak 2021’den itibaren tam siyasi ve ekonomik bağımsızlığa sahip olacağımız anlamına geliyor.

Puan temelli bir göçmenlik sistemi, Britanya’a kimlerin gireceğini tam olarak kontrol etmemizi sağlayacak ve serbest dolaşım sona erecek.

Tüm Britanya için bu kadar çok şeyi, rekor sürede ve son derece zorlu koşullar altında teslim ettik, bu da iç pazarımızın bütünlüğünü ve Kuzey İrlanda’nın bu bağlamdaki yerini koruyor.

Brexit’i tamamladık ve şimdi bağımsız bir ticaret ülkesi olarak bize sunulan harika fırsatlardan tam olarak yararlanarak, dünyanın dört bir yanındaki diğer ortaklarla ticaret anlaşmaları yapabiliriz.”

‘Avrupa yoluna devam edecek’

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmanın tamamlanması üzerine, Twitter paylaşımında, “Avrupa şimdi yoluna devam edecek” dedi.

Leyen şu ifadeleri kullandı: “Uzun ve dolambaçlı bir yolun ardından nihayet bir anlaşmaya vardık. Adil, dengeli ve her iki taraf için de sorumlu olan iyi bir anlaşma.

İlk olarak, pazardaki rekabet adil kalacaktır. AB kurallarına ve standartlarına saygı duyulacak. Adil rekabet bozulursa ve ticaretimizi etkilerse tepki verecek etkili araçlara sahibiz.

İkincisi, Britanya ile iklim değişikliği, enerji, ulaşım gibi karşılıklı çıkarların tüm alanlarında faaliyet göstermeye devam edeceğiz.

Üçüncüsü, balıkçılık topluluklarımız için 5.5 yıllık tam öngörülebilirlik sağladık.

Bütün bu tartışma her zaman egemenlikle ilgiliydi, ama 21. yüzyılda aslında bu ne anlama geliyor?

Bu, 27 ülkede sorunsuz bir şekilde çalışmak, seyahat etmek ve iş yapmak, gücümüzü bir araya getirmek ve birlikte konuşmak ve kriz anında tek başınıza ayağa kalkmaya çalışmak yerine birbirimizi yukarı çekmekle ilgili.”