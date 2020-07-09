AB vatandaşları emisyon değeriyle oynanmış araçlar için şirketlere dava açabilecek

Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB vatandaşlarının emisyon değerleri manipüle edilmiş motorlu taşıt üreticilerine aracın satın alındığı ülkede dava açabileceğine hükmetti.

Fotoğraf: Reuters

2015’te patlak veren ’emisyon skandalı’nda Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), milyonlarca aracına ‘tam egzoz arıtması’ testini sadece sabit test ünitesinde yapan yönlendirilmiş bir program kullanarak yürüttüğünü, araçların gerçek emisyon ölçümü sonuçlarını manipüle ettiğini kabul etmişti.

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Dizel motorunun normal sürüşte çok daha fazla zehirli gaz çıkardığının saptanmasından sonra Alman otomobil üreticisi ağır bir krize sürüklenmişti.

VW, dünyada yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon test sonuçlarını manipüle ettiği gerekçesiyle 33.5 milyar dolar (yaklaşık 191 milyar lira) ceza ödemişti. Skandal üzerine 2015’te dizel motorlu iki aracının satışı Türkiye’de durdurulmuştu.

Avustralya’nın Sydney kentindeki federal mahkemede görülen bir davada ise şirket emisyon skandalı mağdurlarıyla uzlaşmaya vararak yaklaşık 500 milyon liralık tazminat ödemeyi kabul etmişti.

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‘Hukuki süreç başlatılabilir’

AA’nın haberine göre Avusturya Tüketiciyi Koruma Derneği’nin Alman otomobil üreticisi hakkında açtığı emisyon manipülasyonu davası karara bağlandı.

Mahkeme, AB hukukuna göre bir davanın prensip olarak sanığın ikamet ettiği yerde açılması gerektiğine, fakat zararın gerçekleştiği yerde de hukuki süreç başlatılabileceğine hükmetti.

Ayrıca kararda araçların emisyon testini manipüle eden yazılım yüklendiği anda kusurlu hale geldiği, bu otomobillerin gerçek değerlerinden daha yüksek fiyata satıldığı kaydedildi.

Tazminat ödenecek

Almanya Federal Mahkemesi (BGH), mayıs ayında Volkswagen’ın egzozlarında manipüle edilmiş dizel motorlu araçlar satın alan sürücülere tazminat ödemek zorunda olduğuna karar vermişti.