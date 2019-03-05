AB üyelik sürecinde dört yıl sonra ilk temas 15 Mart’ta

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında durma noktasına gelen üyelik sürecinde dört yıldır yapılmayan Ortaklık Konseyi toplantısı 15 Mart’ta Brüksel’de gerçekleşecek.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’de yer alan habere göre, AB heyetine Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin başkanlık edeceği toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

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Ortaklık Konseyi toplantısında gündemin ana başlıklarını, Türkiye’nin AB üyelik süreci, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisinde son durum ve halen askıdaki gümrük birliğinin güncellenmesi konuları oluşturacak. Toplantıda ayrıca AB ile Türkiye arasında başta terörle mücadele konusunda işbirliği olmak üzere dış politika ve güvenlik konuları da masaya yatırılacak.

Çavuşoğlu, 15 Mart’taki Ortaklık Konseyi öncesinde de yine Brüksel’de 13-14 Mart’ta gerçekleştirilecek Suriye konulu toplantıya katılacak.

Terör mevzuatında değişiklik istenmişti

Türk hükümeti, vize serbestisi konusunda tamamlanması gereken 172 kriterden kalan altısı için ilk adımlarını atmaya başlamış, vize serbestisi için en sıkıntılı konulardan Türkiye’deki yasal mevzuatta terör tanımının değiştirilmesi ve yargı reformu yapılması için atılacak adımları ele almıştı. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı’na bir yargı reformu taslağı hazırlaması görevi verilmişti.