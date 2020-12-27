AB ülkelerinde toplu aşılama başladı

446 milyon nüfuslu Avrupa Birliği’nde (AB), ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyokimya şirketi BioNTech’in ortak geliştirdiği Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Cumartesi günkü açıklamasında, şunları aktarmıştı: “Bugün, zor bir yılda sayfayı çevirmeye başlıyoruz. Covid-19 aşısı tüm AB ülkelerine teslim edildi. Aşılama AB genelinde yarın başlayacak. AB aşılama günleri dokunaklı bir birlik anıdır. Aşılama, salgından çıkmanın kalıcı yoludur.”

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Bazı ülkeler ise, bir gün daha beklemeye hazır olmadıklarını söyleyerek aşıları Cumartesi günü uygulamaya başlamıştı.

AB, şu ana kadar, çeşitli ilaç şirketleri ile iki milyardan fazla aşı dozu için sözleşme imzaladı. Blok, şimdiye kadar 335 binden fazla can kaybı ve 14 milyondan fazla vaka bildirdi.