AB ülkelerinde aşılama başladı

Avrupa Birliği ülkeleri, dünya çapında 1.7 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve ekonomilerde ağır tahribat yaratan Covid-19’a karşı aşılamayı başlattı.

Fotoğraf: Reuters

Emekliler ve sağlık görevlileri, ilk doz aşıları almak için sıraya girdi.

Reklam

450 milyonun yaşadığı AB, Pfizer aşılarını kullanarak aşılamaya başlamış olan ABD ve Britanya’yı yakalamaya çalışıyor.

AB, yıl sonuna kadar, iki doz rejimine göre 6.25 milyon kişiyi aşılamaya yetecek 12.5 milyon doz aşı alacak.

Şirketler küresel talebi karşılamak için çabalıyor ve gelecek yıl 1.3 milyar aşı üretmeyi hedefliyor.