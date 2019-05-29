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Yaramazlara biraz batar!

AB, Türkiye’yle yeni fasıl açmayacak

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin durma noktasında olduğunu, bu nedenle yeni bir fasıl açılmayacağını bildirdi.

AB’nin genişleme raporu açıklandı.

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Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye’de insan hakları ihlallerinin derinleştiğini ve ekonomi dahil birçok alanda ‘geriye gidildiğini’ söyleyerek, yürütülen müzakere sürecinde hiçbir faslın açılmasının öngörülmediğini belirtti.

Ankara ile yapılan mülteci anlaşmasından memnun olduklarını belirten Hahn, “Ortak çıkarlarımız doğrultusunda işbirliğimiz devam ediyor” diye konuştu.

2018’de AB Konseyi’nin oybirliğiyle verdiği karara atıfta bulunulan genişleme raporunda, yeni fasıl açılmamasına ilişkin sebeplerin halen değişmediği vurgulanarak, “Türkiye, AB’den uzaklaşmaya devam ediyor” dendi.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi de Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını önermişti.

AP komitesinden Türkiye’nin AB müzakerelerinin askıya alınmasına onay

Müstakbel Avrupa Komisyonu başkanı: Türkiye ile müzakereler bitmeli


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