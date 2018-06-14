AB Türkiye’yle ilişkilerde ‘tedirgin edici gerileme’den kaygılı

Avrupa Birliği’nin (AB) ay sonunda düzenleyeceği zirvesinin sonuç taslağında, “Türkiye bir aday ve pek çok alanda önemli bir ortak” denirken ilişkilerde ‘tedirgin edici gerileme’den kaygı duyulduğu belirtildi.

Hürriyet’in Brüksel muhabiri Güven Özalp’in haberine göre sonuç bildirisi 25-26 Haziran’da AB dışişleri bakanlarının, ardından da 28-29 Haziran’da AB liderlerinin onayına sunulacak.

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Bildiri taslağının genişleme sürecine ilişkin genel bölümünde, “Türkiye bir aday ve pek çok alanda önemli bir ortak olmayı sürdürüyor” ifadesi yer aldı. Türkiye’ye ayrılan bölümde ise “AB Konseyi, önemli bir ortak olan Türkiye ile ilişkilere önem veriyor ve açık ve içten diyalogu devam ettirmeye ve ortak sınamaların üzerine gitmek için işbirliğine bağlı olmayı sürdürüyor” dendi.

Yeni başlık ve gümrük birliğine güncelleme yok

Buna karşılık ‘şu an hakim olan koşullar altında yeni başlık açılmasının ve AB ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinin modernizasyonu için çalışma yapılmasının söz konusu olmadığı’ vurgulandı.

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Özellikle darbe girişimi sonrasında alınan ‘önlemler’in ciddi endişeye neden olmayı sürdürdüğü belirtilen belgede, olumsuz eğilimin tersine çevrilmesi ve buna olağanüstü hali kaldırarak başlanması çağrısı yapıldı; AB’nin ilişkilerde ‘kesintisiz ve fazlasıyla tedirgin edici gerileme’den kaygı duyduğu belirtildi.