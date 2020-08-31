AB, Türkiye’yi diyaloğa ve Doğu Akdeniz’de gerilimi sonlandırmaya çağırdı

Avrupa Komisyonu, Ankara’yı Doğu Akdeniz’deki gerilimi artıran tek taraflı ilişkilerden uzak durmaya ve diyaloğa çağırdı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gerilime barışçıl ve ılımlı bir çözüm bulmasını beklediğini ve Türkiye’nin adımlarının Avrupa Birliği’ni (AB) endişelendirdiğini kaydetti.

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Komisyon sözcüsü eğer diyalog sonuç vermezse AB’nin yaptırımlara hazırlık yaptığını ifade etti.

27 AB dışişleri bakanı NATO üyesi Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki gerilimi görüşmek için geçtiğimiz hafta toplanmıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir AB diplomatı, “Yaptırımların yanısıra, Ankara’nın ciddi bir şekilde diyalog kurmasını sağlamak için teşvikler de olacak. Bu teşvikler yeni bir gümrük birliği ve mülteci programı için daha fazla parayı kapsayabilir” dedi.