AB Türkiye’ye uygulayacağı ödül ve ceza yöntemine karar verecek

Avrupa Birliği (AB) liderleri Türkiye’ye uygulayacakları ödül ve ceza yöntemine 24-25 Eylül’deki AB zirvesinde karar verecekler.

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan ve Mısır’ın deniz sınırları anlaşması imzalamasının ardından Türkiye’nin enerji aramak için tartışmalı bölgeye geçen ay sismik araştırma gemisi göndermesiyle iki ülke arasında gerilim tırmanmıştı.

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Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin devlet başkanlarından oluşan konseyin başkanı olan Charles Michel, Reuters ve diğer haber ajanslarına yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürmek için çok taraflı konferans teklifinde bulunduğunu ifade etti.

AB, Ankara’ya karşı bazı küçük ölçekli yaptırımlar getirmişti, 27 AB lideri bu konuyu Brüksel’de görüşecek. Michel, başkanlık edeceği zirvede AB’nin Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine olan desteğini tekrarlayacağını söyledi.

Michel şunları söyledi: “Dış politikamızda, izlediğimiz havuç-sopa yaklaşımında kullanabileceğimiz araçları belirleyeceğiz. İlişkileri iyileştirmek için hangi araçları kullanacağız, bize saygı gösterilmediğinde tepki vermek için hangi araçlar ile tepki vereceğiz belirleyeceğiz… Bize saygı duyulmasını istiyoruz.”

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Zirvenin öncesinde Yunanistan, Kıbrıs ve Malta’ya gidecek olan Michel, konferansta enerji, güvenlik, deniz sınırları ve göç konuları ele alınabileceğini belirtti.

İki ülkenin savaş gemisinin geçen ay ufak da olsa kaza yapması askeri gerilimin aniden yükselmesine yol açtı.

Ödül ve ceza

Michel, Türkiye’ye getirilebilecek ödül ve ceza adımlarına dair detay vermekten kaçındı.

Ankara, uzun zamandır AB ile gümrük birliğini iyileştirmeyi istiyordu. Bu süreç, 2016 darbe teşebbüsünün ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhaliflerinin büyük çaplı tutuklanmasına neden olan kapsamlı terör karşıtı yasanın çıkarılmasıyla yavaşlatıldı.

AB bloğu aynı zamanda milyonlarca Suriyelinin ve diğer mülteci ve göçmenlerin AB’ye giriş yapmaması için Türkiye’ye güveniyor.

AB, Türkiye’nin mültecilere ev sahipliği yapması için zaten 6 milyar avro yardım sağlamayı teklif etmişti ancak Ankara yardımın kendisine çok yavaş ulaştığından şikayet ediyordu. Blok iyi niyet göstergesi olarak Türkiye’ye daha fazla fon sağlama konusunda anlaşabilir.

Ancak Türkiye’den AB’ye vizesiz giriş yapılabilmesi isteği ise AB üye ülkeleri arasında çok tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. AB üye devletleri Erdoğan’ın insan hakları tutumuna ve darbe sonrası fikir ayrılıklarına getirdiği yasaklamalara itiraz ediyorlar.