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Yaramazlara biraz batar!

AB, Türkiye’ye ‘sondaj yaptırımı’ için liste oluşturuyor

Avrupa Birliği’nin (AB), Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaptığı sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulanacak isim listesi oluşturma çalışmalarını sürdürdüğü duyuruldu.

Josep Borrell, açıklaması sırasında. Fotoğraf: Reuters

EuroNews Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısı ardından Brüksel’de basına bilgi veren Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, şöyle dedi: “Kıbrıs Dışişleri Bakanı bizi sondaj çalışmaları konusunda bilgilendirdi. Konuyla yakından ilgilenen çalışma gruplarının gerekli yaptırım uygulanması doğrultusunda isim listesini tamamlamasını bekliyoruz. Listede bazı isimlerin yer aldığını biliyoruz.”

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Borrell, listenin ne zaman hazır olacağı konusunda ise bilgi vermedi.

Avrupa Birliği, Türkiye’ye 15 Temmuz’da yaptırım kararı almış, AB’nin 146 milyon avroluk yardımının kesilmesi, Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) faaliyetlerinin dondurulması, havacılık anlaşması kapsamındaki işbirliğinin durdurulması ve yüksek düzeydeki AB-Türkiye diyalogunun iptal edilmesini öngören kararları duyurmuştu.

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