AB, Türkiye’ye ‘sondaj yaptırımı’ için liste oluşturuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı Ahmet Özel, Albayrak’ın babası Sadık Albayrak’ın 2003 yılında, hükümet tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul güzergahındaki bulunan bir arsa aldığını, Bakan Albayrak’ın da söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsayı 2012 yılında satın aldığını açıkladı.