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Yaramazlara biraz batar!

AB, Türkiye’ye ‘sondaj cezası’na hazırlanıyor

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile birlikte yürüttüğü adanın batı ve doğusunda petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine karşı Avrupa Birliği’nin (AB) çeşitli ‘ceza’ mekanizmalarını harekete geçirmeye hazırlandığı belirtildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’ye verilecek ‘ceza’ların, pazartesi günü düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısında görüşülmesi bekleniyor. AB Komisyonu Başkanı Donald Tusk da, AB’nin tüm iyi niyetine karşın Türkiye’nin gerilimi tırmandırdığını ve bu tutumunun AB’nin tepkisini kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti.

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DW Türkçe, diplomatik kaynaklara dayanarak, Türkiye’ye yönelik ilk aşamadaki olası cezaları şöyle sıraladı:

  • Siyasi müzakere kanallarına kısıtlama getirilmesi 
  • AB mali yardımlarının daha da azaltılması
  • Daha sonraki aşamada bireylere, şirketlere veya genel olarak ekonomiye yönelik yaptırımlar

DW Türkçe, AB yetkililerinin Kıbrıs’ta Türkiye’nin sondaj faaliyetlerinden rahatsızlığını ise şöyle aktardı: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de, Brüksel’in sondaj krizinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ne verdiği desteği yineleyerek, Ankara’yı AB-Türkiye ilişkileri üzerinde ‘ciddi anlamda olumsuz bir etki yaratacak’ eylemlerine son vermeye ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine, uluslararası hukuk uyarınca saygı göstermeye davet etmişti. Mogherini, “Planlanan bu ikinci sondaj operasyonu, Kıbrıs’ın egemenliğini ihlal eden, kabul edilemez yeni bir gerginlik unsurudur” ifadesini kullanmıştı.

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