AB, Türkiye’ye mali yardımlarda değişikliğe gitti: Sadece adalet sistemi ve STK’lara

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’ye için öngörülen katılım öncesi mali yardımlarda değişikliğe gidileceğini, yardımların adalet sistemi ve sivil toplum kuruluşlarına (STK) aktarılacağını söyledi.

Brüksel’de ekim ayı ortasında düzenlenen AB liderler zirvesinde, üyelik müzakereleri kapsamında Türkiye’ye yapılması öngörülen mali yardımlarda kesintiye gidilmesinde uzlaşılmıştı.

Reklam

Türkiye’ye verilen mali desteğin, insan hakları performansına bağlı olarak kısıtlanması konusundaki ilk teklif birliğin gündemine resmen girmişti.

‘Türkiye’nin yeniden Avrupalı olmasını istiyoruz’

Deutsche Welle’nin haberine göre, Juncker Türkiye’ye yapılan birliğe katılım öncesi mali yardımlarda değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Juncker, AB’nin taahhüt etmiş olduğu mali yardım miktarını azaltmayacağını ancak bu fonların adalet sistemi ve sivil toplum kuruluşlarına aktarılacağını açıkladı.

Türkiye’yle tam üyelik müzakerelerinde yıllardan bu yana bir ilerleme kaydedilmediğini hatırlatan Juncker “Biz Türkiye’nin yeniden Avrupalı olmasını istiyoruz” dedi.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (İPA) kapsamındaki fonlar, üyelik adayı ülkelerin AB standartlarına ulaşması amacıyla kullanılıyor. AB’nin Türkiye’ye 2014-2020 yılları arasında katılım öncesi mali yardım kapsamında yaklaşık 4 milyar 450 milyon avroluk taahhüdü bulunuyor.

İki yeni üye

Juncker, 2025 yılından önce Sırbistan ve Karadağ‘ın AB üyesi olacaklarını tahmin ettiğini, Bulgaristan ve Romanya’nın da Schengen Bölgesi’ne dahil edilmesinden yana olduğunu belirtti.

Şu anda 28 üyeye sahip olan AB son olarak 2013 yılında Hırvatistan’ı birliğe kabul etmişti. Finans ve mülteci krizi nedeniyle genişleme süreci geçici olarak duraksamıştı.