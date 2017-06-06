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AB, Türkiye’ye mali desteği denetleyecek


 

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’ye yönelik mali desteğin etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını inceleyecek.

Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle’de yer alan habere göre AB Sayıştayı, üyelik müzakereleri kapsamında 2007’den beri Türkiye’ye ödenen 2.19 milyar avronun nasıl harcandığını üç farklı başlık altında inceleyecek.

Bu başlıklar, AB’nin Türkiye’ye yönelik en önemli eleştiri noktası olan hukukun üstünlüğü ve insan hakları, demokrasi ve yönetim ile eğitim ve istihdam alanındaki sosyal projeler olacak.

Türkiye’ye yardımların etkin kullanımının daha önce denetlenmediğini dile getiren  AB denetçisi Hans Gustaf Wessberg, “Türkiye, AB içerisinde yabancı yardımları en fazla alan ülke. Ayrıca uluslararası ilişkiler, savunma, göç, terörle mücadele ve ticaret konusunda stratejik bir ortak” diye konuştu.

 

Denetleme sürecinin sonuçlarının 2018’de yayınlanması bekleniyor.

 

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