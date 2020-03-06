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Yaramazlara biraz batar!

AB: Türkiye’nin sığınmacıları siyasi amaç için kullanması kabul edilemez

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları Türkiye’nin 2016 göç anlaşmasını dikkate almayarak sınırlarını Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacılara açmasının kabul edilemez olduğunu ve Ankara’nın ‘sığınmacılar üzerinden AB’ye baskı kuramayacağını’ bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’nın 28 Şubat’ta sığınmacıların Avrupa’ya geçmesine izin vereceğini açıklamasından sonra binlerce kişi Yunanistan’a yönelmişti.

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AB dışişleri bakanlarının açıklamasında, “AB, Yunanistan-Türkiye sınırındaki durumdan son derece endişe duymakta ve Türkiye’nin göçmenleri siyasi amaçları için kullanmasını kabul etmemekte” ifadesi yer aldı.

AB’nin dış sınırındaki durum kabul edilemez‘ denen açıklamada “Göçmenlerin kara ya da deniz yoluyla yasadışı şekilde sınırı geçmeleri teşvik edilmemeli” vurgusu yapıldı.

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