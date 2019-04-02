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Yaramazlara biraz batar!

AB, Türkiye’nin ilaçta ‘yerlileştirme’ uygulamasını DTÖ’ye şikayet etti

Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Türkiye’nin ilaç sektörü hakkındaki uygulamaları hakkında şikayette bulundu.

Fotoğraf: DHA

AB’nin şikayeti, Türkiye’nin yabancı ilaç şirketlerinin üretimlerini ülke sınırları içine kaydırmasını gerektiren uygulamalarını konu alıyor.

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DTÖ anlaşmazlık gidermek için 60 günlük bir konsültasyon süresi getiriyor, taraflar bu süre içinde anlaşma sağlayamazlarsa AB sorunu DTÖ heyetinin karara bağlamasını isteyebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçen duyurulan proje kapsamında 291 ilacın Türkiye’de üretilmesi planlanıyor.

Yedi sektöre ‘yerlileştirme’ öngörülmüştü

Ekonomi yönetimi, kamu ithalatını azaltmak ve yüksek ithalat oluşturan stratejik sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi başta olmak üzere, ithalat yerine yurt içinde özel sektör yatırımlarını ön plana çıkarmayı hedefleyen adımlar planlanıyor.

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Bu adımların en önemlisi ise ilk yatırım bedelinin yüksekliği nedeniyle yapılamayan yatırımların, verilecek destekler ile özel sektör eliyle yapılması olarak belirtiliyor.

Hükümetin ‘yerlileştirme’ olarak da tanımladığı ve yedi sektörün hedef alındığı bu sistemde ilaç sanayi de yer alıyor. Diğer sektörler ise bilişim, kimya, lojistik, sağlık, ulaşım ve enerji.

Yüzde 54 dışa bağımlı

Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’nin ilaçta yüzde 54 dışa bağımlı olduğunu açıklamıştı.

Bakan açıkladı: ‘Yerlileştirme projesi’ kapsamında 291 ilaç Türkiye’de üretilecek

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