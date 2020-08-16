AB: Türkiye Doğu Akdeniz’de faaliyetleri durdurup diyaloğa girmeli

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeni duyuru (Navtex) ilan etmesinin gerilimi artırdığını savunarak, geniş kapsamlı diyalog çağrısında bulundu.

Sismik araştırma için görevlendirilen Oruç Reis gemisi (Fotoğraf: AA)

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs adasının güneybatısında çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için bugün yeni Navtex ilan etmişti. Duyuruda “Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur” ifadesine de yer verilmiş, Kıbrıs Cumhuriyeti de buna karşı bir duyuru yayınlamıştı.

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Türkiye, daha önce de Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Kıbrıs açıklarında önceden ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini bildirmiş, geminin çalışmalarını 23 Ağustos’a kadar sürdüreceğine ilişkin Navtex göndermişti.

AA’nın haberine göre Borell, açıklamasında Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmaları için ilan edilen Navtex’in Kıbrıs Cumhuriyeti ile Mısır’ın iddia ettiği sınırlarda kaldığını savundu.

Borell, diyalog ve müzakerenin istikrar ve kalıcı çözüme giden tek yol olduğunu belirtirken, Türkiye’nin faaliyetlerini durdurarak AB ile geniş kapsamlı diyaloğa girmesini istedi.