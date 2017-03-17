AB tüketicinin yanında: Facebook, Google ve Twitter’a para cezası geliyor

Avrupa Birliği (AB) Facebook, Google ve Twitter’a tüketiciyi hırsızlık ve dolandırıcılıktan koruma yasalarına aykırı hizmet şartları sebebiyle para cezası kesmeye hazırlanıyor.

AB, gizliliğin ihlali ve yasadışı veya nefret içeren içeriklere karşı aldıkları önemlere ilişkin incelemeye tabi tuttuğu şirketlere aralık ayında mektup göndererek bazı hizmet şartlarının birliğin tüketici koruma yasalarına aykırı olduğunu bildirdi. Mektupta şirketlerin sitelerinde hırsızlık ve dolandırıcılığı engellemekte yetersiz kaldığı da belirtildi.

AB, şirketlere kullanıcı hizmet sözleşmelerini bir ay içinde iyileştirmedikleri takdirde para cezası verecek.

Mektupta yer alan tüketici düzenlemelerine aykırı konulardan biri de kullanıcıların yaşadıkları ülkeler yerine dava haklarını, şirketlerin bulunduğu California’da bir mahkemede arama şartı.

AB’nin tüketici düzenlemelerine aykırı olarak nitelediği diğer konular arasında sponsorluk yapılan içeriğin net olarak belirtilmemesi, kontratın iptali gibi temel hakların kullanıcılara tanınmaması ve kullanıcılar tarafından üretilen içeriğin uygunluğunun belirlenmesi konusunda şirketlerin kendilerine tanıdıkları yetkilerin fazlalığı bulunuyor.