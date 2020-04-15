AB: Trump’ın pandemi sırasında DSÖ’ye fonu kesmesi haklı çıkarılamaz

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) fonlamayı durdurma kararını kınadı.

Fotoğraf: Reuters

Trump, 8 Nisan’da DSÖ’nün ‘Çin odaklı’ çalıştığını belirterek, “DSÖ’nün işleyişine bir bakacağız. Sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız” demişti. ABD başkanı dün de DSÖ’ye fonu kestiklerini açıklamıştı.

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Trump’ın dünya genelinde tepki toplayan kararınına ilişkin AB’nin dış politikasından sorumlu yüksek temsilcisi Josep Borrel Twitter’daki açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “ABD’nin DSÖ’yü fonlamayı durdurmasını derin bir üzüntüyle karşılıyorum. Çabalarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan böyle bir zamanda bu hareketi haklı çıkaracak bir sebep yok.”

DSÖ’nün en büyük fon destekçisi ABD, geçen sene örgüte 400 milyon dolardan fazla kaynak aktarmıştı. Bu tutar örgütün toplam bütçesinin yüzde 15’ine denk geliyor.