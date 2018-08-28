AB, Trump’ı uyardı: Ek vergilere hızla yanıt veririz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario, ABD’nin Avrupa menşeili ürünlere ek vergi uygulaması halinde Avrupa Birliği’nin de buna hızla yanıt vereceğini söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Daniel Rosario, bugün yaptığı açıklamada, “Tabii ki ABD’nin Avrupa menşeli ürünlere ek vergi uygulaması halinde, AB de buna hızla yanıt vermeye hazırdır” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, AB’den ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söylemişti. 25 Temmuz’da AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Trump ekonomik ilişkileri görüşmek üzere ABD’nin başkenti Washington’da bir araya gelmişti.

Juncker – Trump görüşmesinin ardından ise AB ve ABD, sanayi ürünlerine uygulanan vergileri karşılıklı olarak kaldırmaya yönelik görüşmelere başlama kararı almıştı.