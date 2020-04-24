AB trilyon avroluk acil ‘corona’ bütçesinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin liderleri dün corona virüsünün etkileriyle mücadele etmek için trilyon avroluk acil durum bütçesi oluşturulması üzerinde anlaştı. Üzerinde anlaşılamayan detaylar yaz aylarında tekrar görüşülecek.

2021-2027 yılları arasında kullanılacak bütçe 27 üye ülkenin liderlerinin dört saatlik görüşmesi sonucunda kabul edildi.

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AB’nin tüm ekonomik faaliyetinin yüzde 1’ine denk gelen bütçe uzun zamandır üye ülkeler arasında tartışmalara neden oluyordu.

Her ne kadar İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bu anlaşma için ‘büyük mesafe’ katedildiğini söylese de bütçenin genişletilmesi kolay olmayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bütçenin bağışlarla mı yoksa borç üzerinden mi oluşturulacağı konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

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Macron “İçtenlikle söylüyorum ki Avrupa’nın borç alarak diğer ülkelere borç vermesi beklentilerimizi karşılamayacak” dedi. Macron bu durumun zaten büyük miktarda borç altında olan İtalya, Belçika ve Yunanistan gibi ülkelerin yükünü daha da artıracağını dile getirdi.

Avrupa’da sınırların kapatılmasına ve ülkelerin tıbbi ekipmanlar için birbirlerine düşmesine neden olan salgın nedeniyle ağır bir ekonomik kriz yaşanıyor.

Yetkililer ve diplomatlar, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’nin salgın nedeniyle avro bölgesinde ekonomik çıktının yüzde 5 ile yüzde 15 arasında azalacağını söylediğini ifade etti.

Avro bölgesinde ekonominin 2020 yılında yüzde 5.4 küçüleceği tahmin edilirken, bu rakam 1999 yılında ortak para biriminin başlamasından bu yana açıklanan en yüksek rakam. Bu tahmin yine de IMF’nin yüzde 7.5’lik küçülme tahmininden daha iyi.