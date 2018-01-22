AB sessizliğini bozdu: Alanda durum sakin olmalı

Avrupa Birliği (AB), ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili sessizliğini bozdu: “Alanda durum sakin olmalı.”

AB, dün yaptığı açıklamada AB’nin askeri bir aktör olmadığı vurgulanarak, “Askeri operasyonlar konusunda yorum yapmıyoruz” denilmişti.

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Hürriyet’ten Güven Özalp’ın haberine göre, operasyon Brüksel’de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının gündemindeydi.

Toplantı sonrasında gazetecilere konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, gelişmelerden çok endişeli olduğunu söyledi.

Mogherini iki nedenden dolayı çok endişeli olduğunu belirterek bunlardan ilkinin insani durumla ilgili olduğunu söyledi. İnsani yardıma erişimin güvence altına alınması ve sivillerin operasyondan zarar görmemesinin sağlanması gereği üzerinde duran Mogherini, “Alandaki tüm askeri operasyonlar DEAŞ’a yönelik olmalı” dedi.

Mogherini, operasyonun soruna siyasi çözüm bulma amaçlı Cenevre görüşmelerinin devamını etkileyebileceğini söyleyerek “Alanda durum sakin olmalı” diye konuştu.

Çelik’le görüşecek

Mogherini, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ve bu bağlamdaki gelişmeleri Türk yetkililerle doğrudan ele almayı planlıyor. Bu çerçevede konu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in perşembe günü Brüksel’e yapacağı ziyarette de gündemde olacak. Mogherini, Çelik ile yapacağı ikili görüşmede konuyu gündeme getirecek.

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in de mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve durumdan endişe duyduğunu söyledi.