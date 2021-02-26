AB, aşı sertifikasını yaza kadar devreye sokmayı amaçlıyor

Avrupa Birliği (AB), Covid-19 karşı aşı olanların serbestçe seyahat etmesini sağlayabilecek ‘aşı sertifikası’ üzerinde yaza kadar çalışılmasını, daha sonra üye ülkelerin sağlık ve sınır sistemlerine entegre edilmesini hedefliyor.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Covid-19 krizinin ele alındığı AB Liderler Zirvesi’nin ilk günkü toplantısının bitiminde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile basın toplantısı düzenledi.

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Von der Leyen, aşı sertifikası meselesinin detaylıca ele alındığını, böyle bir belgenin ne için kullanılacağının ‘her ülkenin kendisinin alacağı siyasi bir karar’ olduğunu vurguladı.

Bilimsel açıdan da bulaşıcılığın ne derece engellendiği, aşının ne kadar süreyle koruma sağladığı gibi bilgilere ihtiyaç bulunduğunu ancak İsrail gibi ülkelerden umut veren sonuçlar gelmeye başladığını aktaran von der Leyen, şu ana kadar sertifika hakkında yapılan teknik çalışmalarda belgenin IBAN gibi bir kodla ne tür aşının yapıldığı, nerede yapıldığı gibi temel tıbbi bilgilerin bulunacağını, sistemin AB ülkeleri tarafından sağlık ve sınır sistemlerine entegre edilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, “Aşı sertifikası çalışmaları zaman alacak ve en azından üç ay sürecek. O yüzden beklentiler çok erken ve çok yüksek değil” dedi.

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Sertifikanın kişilere ait aşılama bilgisi dışında negatif PCR testi sonucu, Covid-19 geçirip antikor oluşturup oluşturmadığı gibi bilgileri de içereceğini kaydeden von der Leyen, “Yaza kadar bu tür bir sertifika uygulamaya sokmak istiyorsak üye ülkeler ilkeler ve kullanılacak teknoloji üzerindeki mutabakattan ziyade bunun sağlık ve sınır kontrol sistemlerine dağıtımında hızlı davranmalı” diye konuştu.

Sertifika sisteminin hazırlanması için 3 aylık sürenin teknik çalışmalar için gerektiğini ifade eden von der Leyen, sertifikada yer alacak veriler üzerinde anlaştıklarını, sertifikaya sahip olan kişinin neler yapabileceğinin asıl meseleyi oluşturduğunu söyledi.

Von der Leyen, aşı sertifikası olmayan kişilerin negatif PCR test sonucu veya hızlı antijen testiyle sertifika sahibi olanlarla aynı haklara sahip olmasının bir seçenek oluşturduğunu dile getirdi.