AB, Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımları altı ay uzattı

Avrupa Birliği (AB) liderleri Ukrayna’daki karışıklık nedeniyle Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımları da Ocak 2020 sonuna kadar uzattı.
AB ilk olarak Moskova’nın Mart 2014’te Kırım’ı ilhakı ve ülkenin doğusunda Kiev birlikleriyle mücadele eden muhalifleri desteklemesinin ardından Rusya’ya yaptırım getirmişti.
AB Konseyi Sözcüsü Preben Aman, Doğu Ukrayna’ya yönelik ilerleme kaydedilmeyen barış anlaşmasına değinerek, “Rusya yaptırımları, Minsk Anlaşmaları’nın uygulanmamasının yetersizliğinden dolayı oy birliği ile altı ay daha uzatıldı” dedi.