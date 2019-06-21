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Yaramazlara biraz batar!

AB, Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımları altı ay uzattı

Avrupa Birliği (AB) liderleri Ukrayna’daki karışıklık nedeniyle Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımları da Ocak 2020 sonuna kadar uzattı.

Fotoğraf: Reuters

AB ilk olarak Moskova’nın Mart 2014’te Kırım’ı ilhakı ve ülkenin doğusunda Kiev birlikleriyle mücadele eden muhalifleri desteklemesinin ardından Rusya’ya yaptırım getirmişti.

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AB Konseyi Sözcüsü Preben Aman, Doğu Ukrayna’ya yönelik ilerleme kaydedilmeyen barış anlaşmasına değinerek, “Rusya yaptırımları, Minsk Anlaşmaları’nın uygulanmamasının yetersizliğinden dolayı oy birliği ile altı ay daha uzatıldı” dedi.

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