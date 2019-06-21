AB, Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımları altı ay uzattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahçelievler’deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada ‘cumhur ittifakı’nı ‘terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği bir ittifak’ olarak nitelendirdi. Erdoğan’ın bu gafı sosyal medyada da hızla paylaşıldı, ekşi sözlük’te ise konuya ilişkin ‘terör örgütlerinin destek verdiği cumhur ittifakı’ adlı bir başlık açıldı. Erdoğan tam olarak şu ifadeleri kullandı: “Bu seçimde İstanbul halkı iki adaydan […]