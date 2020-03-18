AB: Rusya, panik yaratmak için ‘corona’ya dair dezenformasyon yayıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) hazırladığı bir rapora göre Rus medyası, corona virüsünün olumsuz etkisini artırmak, panik ve güvensizlik yaratmak için Batı’ya karşı ‘önemli büyüklükte dezenformasyon kampanyası’ yürütüyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın gördüğü 16 Mart tarihli AB raporunda şöyle deniyor: “Rus basını ve Kremlin yanlısı medya tarafından Covid-19’a dair önemli büyüklükte dezenformasyon kampanyası yürütülüyor.”

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi’nden yayınlanan belgeye şöyle devam ediliyor: “Kremlin’in dezenformasyon kampanyasının amacı Batılı ülkelerde sağlık krizini kötüleştirmek. Bu amaç Kremlin’in Avrupalı toplumların düzenini bozma çabalarını oluşturan stratejisinin bir parçası.”

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’nın yeni tip corona virüsü salgınının yol açtığı krizin merkez üssü haline geldiğini duyurmuştu.

Çin’de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle bugüne kadar dünya çapında 8 bin 148 kişi hayatını kaybetti.