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Yaramazlara biraz batar!

‘AB raporu’na hükümetten yanıt: Olumlu adımlar atmamakta direniyorlar

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Hükümet, Avrupa Komisyonu’nun ‘Türkiye raporu’na yanıt verdi: “Türkiye’ye karşı olumlu adımlar atmamakta direniyorlar.”

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Komisyonu’nun ‘Türkiye raporu’nda “AB Türkiye’den uzaklaştı” tespiti yapılırken, Ankara’nın beklentisinin aksine ‘FETÖ’ yer almadı.

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Bakanlar kurulunun ardından konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AB’nin Türkiye’ye şu ana kadar objektif olmadığını savundu.

‘Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmeye niyetimiz yok’

Bozdağ şöyle devam etti: “FETÖ de bir terör örgütüdür. Türkiye teröre karşı mücadelesine devam edecektir. Her defasına terör örgütünün Türkiye propogandaları buralarda kabul görüyor, bizim bunları kabul etmemiz mümkün değildir. AB Komisyonu’nun bunu kabul etmesi, etmemesi bir şey değiştirmez. Raporun içerisinde bazı olumlu açıklamalar var ama bu olumlu açıklamalar, Türkiye’ye yapılan haksızlığı örtmeye yetmez. Süslü bazı laflara karnımız tok, biz icraata bakıyoruz.”

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Türkiye için AB üyeliğinin ‘değişmemiş bir hedef’ olduğunu belirten hükümet sözcüsü, “Ancak maalesef Türkiye ile aynı ekonomik şartları, aynı siyasi ve hukuki şartları taşımayan, Türkiyeden çok geri olan pek çok ülkeyi Avrupa Birliği’ne tam üye yaptıkları halde ısrarla Türkiye’ye karşı olumlu adımlar atmamakta direniyorlar. Burada Avrupa Birliği’nden uzaklaşan Türkiye değil, Avrupa Birliği’ne tam üyelik konusunda tarafsız davranmayan, maalesef taraflı olan, eşit, adil davranmayan AB’dir. Biz buna rağmen Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmedik, bundan sonra da vazgeçmeye niyetimiz yok. Eğer onlar vazgeçiyorlarsa o zaman çıksınlar, Biz Türkiye’ye ilişkin kanaatlerimizi değiştirdik, vazgeçtik desinler” diye konuştu.

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